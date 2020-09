Germania-Russia: Mcallister (Cdu) difende Nord Stream 2, conforme a diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 è un progetto conforme alle leggi della Germania e al diritto internazionale nonostante tutte le “critiche giustificate”. Lo ha detto il presidente della commissione Esteri del Parlamento europeo, David Mcallister in un’intervista all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Nord Stream 2 è "un progetto completamente approvato in conformità con il diritto nazionale e internazionale", ha spiegato McAllister commentando le possibili sanzioni degli Stati Uniti legate al gasdotto: “Le minacce di sanzioni dagli Stati Uniti sono inappropriate, soprattutto in relazione al fatto che non dovremmo lasciare che paesi terzi dettino dove e come ottenere la nostra energia”, ha proseguito l’esponente dell’Unione cristiano-democratica (Cdu). (segue) (Geb)