Usa: ex alti funzionari Repubblicani chiedono rinvio elezioni presidente Banca interamericana sviluppo

- Tre ex alti funzionari statunitensi di fede Repubblicana hanno firmato un appello a rinviare l'elezione del nuovo presidente della Banca interamericana dello sviluppo (Bid), prevista per il 12 e 13 settembre, avvertendo dei rischi per la stabilità dell'organismo. Alla carica concorre Mauricio Claver-Carone, consigliere del presidente Usa, Donald Trump. Una candidatura contestata da diversi paesi della regione perché in contrasto con la tradizione secondo cui la Banca non è mai stata guidata da uno statunitense. "La vittoria di Claver-Carone per un mandato di cinque anni poche settimane prima delle elezioni presidenziali negli Usa, innescherebbe un'immediata crisi istituzionale presso l'IDB e metterebbe a repentaglio il sostegno degli Stati Uniti alla Banca, indipendentemente da chi vincerà le elezioni statunitensi". Leahy potrebbe infatti divenire presidente dello U.S. Senate Appropriations Committee, la potente commissione che decide sulle spese non obbligatorie dello Stato, consentendogli di mettere il veto ai contributi Usa alla Banca. (segue) (Nys)