Usa: ex alti funzionari Repubblicani chiedono rinvio elezioni presidente Banca interamericana sviluppo (2)

- In corsa, oltre a Clarone, rimane l'attuale sottosegretario per gli Affari strategici del governo argentino di Alberto Fernandez ed ex ministro della Giustizia, Gustavo Beliz. In settimana è arrivata la rinuncia della ex presidente della Costa Rica, Laura Chinchilla. In una lettera inviata all'attuale presidente, Carlos Alvarado Quesada, e da questi rilanciata sul suo profilo twitter, Chinchilla segnala che "due fattori" hanno contribuito in "maniera importante" ad alterare il percorso verso le elezioni. In primo luogo, la scelta di non voler rimandare il voto pur nel contesto dell'emergenza sanitaria, "ha limitato in maniera sensibile la possibilità di svolgere un dibattito ampio e ponderato". C'è poi "il repentino cambio" della regola, accettata "dalla creazione del Bid", secondo cui la presidenza va a un latinoamericano e la vicepresidenza a uno statunitense. Il candidato governatore deve ottenere l'appoggio di oltre 15 dei 128 paesi della regione e la maggioranza dei voti della totalità dei membri. Il peso di ogni nazionale è legato alla percentuale delle azioni possedute nella Banca. Nel caso non si riuscisse ad eleggere un vincitore, il voto verrà rimandato a una nuova data da destinarsi. (segue) (Nys)