Business news: Stati Uniti estendono esclusioni tariffarie su alcuni beni cinesi fino alla fine dell'anno

- L'ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr) ha dichiarato di aver esteso le esclusioni tariffarie cinesi per una vasta gamma di prodotti, inclusi orologi "intelligenti" e alcune mascherine fino alla fine del 2020, anziché rinnovare le precedenti estensioni di un anno. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". I prodotti includono una serie di dispositivi di trasmissione dati Bluetooth e indossabili, come quelli importati dalla Cina da Apple, FitBit, Sonos e altre società tecnologiche. Nell'elenco delle esclusioni estese figurano anche una serie di mascherine, respiratori e altri prodotti medici. In un avviso del registro federale, l'Ustr ha reso noto che i dazi su beni per un valore di circa 125 miliardi di dollari Usa sono stati fissati al 15 per cento, poi abbassati al 7,5 per cento dall'accordo di "Fase uno" firmato a gennaio. Ustr aveva precedentemente concesso esclusioni di un anno dalle tariffe. L'avviso del registro federale non indicava un motivo specifico per estendere le esclusioni a soli quattro mesi. La scorsa settimana, il vicepremier cinese Liu He e il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Robert Lighthizer hanno tenuto una conversazione telefonica, ribadendo il loro impegno per proseguire l'accordo commerciale. (Nys)