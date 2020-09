Business news: aziende cinesi hanno acquistato 480 mila tonnellate di semi di soia Usa per dicembre-gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 settembre le aziende statali cinesi hanno acquistato almeno otto spedizioni di semi di soia dagli Stati Uniti, equivalenti ad almeno 480 mila tonnellate, per la spedizione a dicembre e gennaio. Lo riferisce la stampa internazionale che cita due commercianti statunitensi con familiarità con gli accordi. La maggior parte delle vendite era destinata alla spedizione dai porti del Pacifico nord-occidentale. Solo in questa ultima settimana il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha registrato quasi 1,2 milioni di tonnellate di acquisti di mais dalla Cina. Le esportazioni di soia statunitense in Cina aumentano in genere nel quarto trimestre dell'anno dopo i raccolti statunitensi e poiché le forniture dal Brasile, principale esportatore, sono scarse. Tuttavia, le importazioni della prima metà del 2020 sono rimaste indietro. Gli acquisti cinesi nella prima metà di quest'anno sono stati pari a soli 7,3 miliardi di dollari, secondo i dati commerciali dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti, ben al di sotto dei 36,5 miliardi di dollari di acquisti annuali promessi nell'accordo commerciale di "Fase uno". (Cip)