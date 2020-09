Business news: Taiwan, dialogo economico con gli Stati Uniti si terrà entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo economico e commerciale recentemente annunciato tra Taiwan e gli Stati Uniti si terrà entro la fine di quest'anno. Lo ha reso il ministro dell'Economia taiwanese Wang Mei-hua. Secondo Wang, gli argomenti da discutere includeranno semiconduttori e 5G, oltre a strategie nella regione indo-pacifica e ristrutturazione della catena di approvvigionamento. "Le due parti stanno ancora discutendo su quando e come avviare il dialogo", ha detto Wang ai giornalisti prima di partecipare a una conferenza stampa tenuta dall'industria dei semiconduttori. Ha anche affermato che il dialogo sarà avviato prima che si tengano colloqui formali nell'ambito del quadro dell'accordo quadro bilaterale sul commercio e gli investimenti (Tifa) esistente. L'ultima volta che si sono svolti tali colloqui è stato nell'ottobre 2016. David Stilwell, segretario di Stato aggiunto per l'Asia orientale e il Pacifico del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, aveva annunciato nei giorni scorsi il lancio del nuovo dialogo di alto livello in una dichiarazione rilasciata dall'American Institute di Taiwan. Secondo il comunicato, il sottosegretario al Dipartimento di Stato per la crescita economica, l'energia e l'ambiente Keith Krach sarà a capo del dialogo. La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha dichiarato al quartier generale del Partito democratico progressista (Dpp) di aver accolto con favore la decisione degli Stati Uniti di avviare il dialogo e ha aggiunto che i dettagli saranno resi pubblici quando saranno decise date e presi accordi specifici. La presidente ha spiegato che attraverso il dialogo Taiwan cerca di rafforzare gli investimenti bilaterali e ampliare la cooperazione nelle infrastrutture e nell'energia. (Cip)