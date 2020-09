Business news: ministero Commercio Cina, nuove restrizioni su export tecnologia non si rivolgono ad alcuna azienda specifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove restrizioni per l'esportazione di tecnologia della Cina non si rivolgono ad alcuna società specifica. Lo ha dichiarato il ministero del Commercio cinese attraverso il suo portavoce, Gao Feng. Nel corso del briefing settimanale con i giornalisti, Gao ha risposto ad una domanda in merito all'ipotesi che le nuove regole significhino che la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok potrebbe richiedere l'approvazione di Pechino. La scorsa settimana la Cina ha aggiornato le sue regole di controllo delle esportazioni per coprire una varietà di tecnologie ritenute sensibili. Gli osservatori hanno ipotizzato che le modifiche alle regole potrebbero significare che il gigante cinese di Internet ByteDance sarà tenuto a chiedere l'approvazione del governo cinese per vendere le attività statunitensi di TikTok. (Cip)