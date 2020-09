Legittima difesa: Borghi (Lega), su Fredy Pacini accanimento giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Claudio Borghi, eletto nel collegio di Arezzo, rileva: "Respinta l'archiviazione per il gommista di Monte San Savino che si è difeso da un furto? Ma allora cosa si fanno a fare le leggi? Abbiamo approvato una legge sulla legittima difesa - continua il parlamentare in una nota - proprio per evitare che a processo ci andassero le vittime invece dei ladri e invece, nonostante la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, un giudice insiste a voler tenere sotto indagine chi non ha fatto altro che difendersi. Come pensa la giustizia italiana di riguadagnare la fiducia persa dopo il caso Palamara se invece di applicare la legge pensa di stravolgerla? Esattamente - prosegue l'esponente leghista - come il caso Salvini-Gregoretti: indagini e processi a Italiani che hanno fatto il loro dovere: Salvini ha difeso i confini, il benzinaio Fredy Pacini ha difeso il suo lavoro. Processate i delinquenti - conclude Borghi -, non chi si è difeso". (Com)