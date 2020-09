Mediterraneo orientale: media Ankara, Turchia trasferisce carri armati a ridosso del confine con la Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sta trasferendo circa 40 di carri armati dal confine siriano verso il fronte nord-occidentale del paese, a ridosso della Grecia, nel pieno della disputa sullo sfruttamento delle risorse di idrocarburi nel Mediterraneo orientale. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa filogovernativa "A-Haber". Un totale di 40 carri armati sarebbero in procinto di essere trasportati dal confine meridionale del paese verso la provincia nord-occidentale di Edirne, ha annunciato "A-Haber", mostrando le fotografie dei veicoli blindati caricati sui camion. Il convoglio ha lasciato il confine siriano sabato pomeriggio e dovrebbe essere trasferito via treno dal porto della città meridionale di Alessandretta (Iskenderun) a Edirne. Al momento non vi sono conferme ufficiali da parte delle autorità di Ankara. Oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avvertito la Grecia ad avviare colloqui sulle rivendicazioni territoriali del Mediterraneo orientale contestate o di affrontarne le conseguenze.(Tua)