Coronavirus: Catalfo, chi nega la sua esistenza offende vittime terribile epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, osserva che "chi nega l'esistenza del virus e la sua diffusione, chi parla addirittura di 'complotto' e scende in piazza per sostenerlo a gran voce, offende le vittime di questa terribile epidemia e chi ha compiuto e compie ogni giorno sacrifici per fermarla. Il nostro compito come nazione - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - non è quello di negare ma di ricordare, non è quello di demolire, ma di ricostruire. C'è un Paese che merita di rialzarsi e poter ridisegnare il suo futuro. Dobbiamo lavorarci tutti insieme, uniti da quello spirito di responsabilità e di solidarietà che l'Italia sa riscoprire nei momenti di difficoltà". Per Catalfo, "il Recovery fund è l'occasione per farlo. Come ha sottolineato il presidente Mattarella questa mattina, dobbiamo fare presto e bene per garantire prosperità alle prossime generazioni. Domani sarò a Cernobbio per partecipare al Forum annuale The European House - Ambrosetti, dove avrò modo di intervenire ed ascoltare contributi importanti per il progetto di rilancio che sto scrivendo insieme a tutto il governo. Con coraggio e lungimiranza - conclude il ministro -, l'Italia può vincere questa sfida". (Rin)