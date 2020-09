Governo: Conte, non pensiamo di chiedere risorse per abbassare le tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ci occorreranno queste risorse per realizzare tutti i progetti realizzativi che nel loro complesso andranno a definire un disegno coerente coordinato destinato a rimanere in eredità alle generazioni future", ha proseguito Conte, spiegando che "oltre il 35 per cento delle risorse saranno utilizzate per investimenti green, quindi ragioniamo di transizione energetica, di potenziamento della rete e contrasto al dissesto idrogeologico e digitalizzazione". Il presidente del Consiglio ha poi spiegato che "stiamo lavorando per definire un quadro di riforma organica del sistema fiscale: il discorso dell'abbassamento delle tasse non lo faremo con i soldi europei ma confidiamo che, avendo già posto le basi per una digitalizzazione sempre più intensa dei pagamenti, riteniamo che quella sarà la strada per contrastare il lavoro sommerso che tanto ci fa male. È chiaro che il primo anno non succederà nulla, ma avviando un processo così virtuoso e confidiamo in prassi virtuose che si diffonderanno sempre più".