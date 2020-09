Tlc: Ambrosetti, con banda ultralarga in Italia fino a 180 miliardi di Pil aggiuntivo entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispiegamento della banda ultra larga in Italia può attivare fino a 180 miliardi aggiuntivi di Pil entro il 2030. Lo rivela lo studio “Lo sviluppo della banda ultra larga in Italia: prospettive, assetti organizzativi e linee d’azione”, realizzato da The European House – Ambrosetti su incarico di Tim anticipato oggi, nell’ambito del Forum Ambrosetti, in una conferenza stampa cui hanno preso parte Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House – Ambrosetti, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim e l’ex commissaria europea lussemburghese Viviane Reding. “All’interno del panorama nazionale - ha spiegato il ceo Valerio De Molli - The European House – Ambrosetti ha indicato per prima la soluzione del co-investimento per la realizzazione di una rete unitaria nazionale così come poi emerso nei recenti sviluppi. L’accordo tra il governo, Tim e Cdp è in continuità con il modello delineato nello studio e vede nel co-investimento, accompagnato da opportune soluzioni di governance, l’elemento cardine che abilita la realizzazione di una rete ‘unitaria’ a livello nazionale evitando duplicazioni e garantendo al tempo stesso la possibilità ad un numero crescente di operatori di partecipare in maniera indipendente e aperta allo sviluppo infrastrutturale e contribuire al dispiegamento degli assetti concorrenziali nel mercato retail e wholesale”. (segue) (com)