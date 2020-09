Tlc: Ambrosetti, con banda ultralarga in Italia fino a 180 miliardi di Pil aggiuntivo entro 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi termini - ha proseguito De Molli - il co-investimento costituisce, di fatto, il completamento finale del percorso previsto della scala degli investimenti attraverso cui il regolatore, negli anni, ha promosso concorrenza infrastrutturale e competizione a livello retail, facendo leva sul ruolo strategico di operatori ‘completi’ capaci di presidiare coerentemente infrastrutture e mercato. Lo studio suggerisce, infine, azioni concrete attraverso cui l’Italia può sfruttare il co-investimento come leva per accelerare il dispiegamento dei benefici derivanti dalla diffusione della banda ultra larga in Italia”. La ricerca, realizzata da The European House – Ambrosetti parte dall’osservazione del potenziale trasformativo della connettività, e in particolar modo della banda ultra larga, sugli assetti socio-economici del sistema-Paese in quanto abilita importanti meta-obiettivi di sviluppo, come crescita, sostenibilità e resilienza. Considerando l’aumento di copertura in banda ultra larga in linea le previsioni correnti e il conseguente aumento della velocità media di connessione oltre che del numero di sottoscrizioni, lo studio stima che il pieno dispiegamento della banda ultra larga possa generare benefici incrementali per il sistema-Paese quantificabili in +96,5 miliardi di euro di Pil cumulati tra il 2020 e il 2025 e +180,5 miliardi di euro cumulati tra il 2020 e il 2030. (segue) (com)