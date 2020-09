Tlc: Ambrosetti, con banda ultralarga in Italia fino a 180 miliardi di Pil aggiuntivo entro 2030 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per identificare i migliori modelli competitivi e assetti regolatori, lo studio ha condotto un’estensiva mappatura dei principali casi internazionali da cui emerge come la separazione della rete abbia un limitato impatto sulla competizione a livello retail. Viceversa, il co-investimento è il modello alla base dei casi di maggior successo a livello internazionale in termini di diffusione delle tecnologie Ftth quali Spagna e Portogallo. Il rapporto vede quindi nel co-investimento una soluzione ottimale a supportare lo sviluppo delle infrastrutture per la banda ultra larga a livello nazionale, permettendo di sviluppare maggiore concorrenza infrastrutturale, ottimizzando gli investimenti di un maggior numero di operatori e stimolando l'innovazione e lo inserisce all’interno di un più ampio piano d’azione per l’Italia che complessivamente ha la potenzialità di attivare 12,2 miliardi di euro di Pil incrementali nel periodo 2020-2025 grazie all’accelerazione del dispiegamento della banda ultra larga ottenuta attraverso il modello competitivo descritto, un risparmio di costi sistemici che raggiungono i 6 miliardi di euro grazie alla non duplicazione degli investimenti infrastrutturali e ulteriori 4,7 miliardi di euro legati alla monetizzazione del benessere dei cittadini che vedrebbero superata l’attuale carenza di connettività. (com)