Afghanistan: Consiglio riconciliazione auspica avvio negoziati intra-afgani, talebani a Doha

- Il Consiglio di riconciliazione afgano auspica che i talebani si preparino per i negoziati intra-afgani, che hanno subito ritardi e dovrebbero iniziare questa settimana. Lo ha dichiarato Fraidoon Khawzon, portavoce del Consiglio, secondo quanto riportato oggi dal sito informativo "Tolo new". "I talebani non sono pronti per avviare i negoziati intra-afgani. Ci aspettiamo che i talebani si preparino per un accordo", ha detto. “La Repubblica islamica dell'Afghanistan ha adottato tutte le misure necessarie per l'avvio dei colloqui con i talebani. Non c'è nessun tipo di ostacolo da parte nostra ”, ha detto Najia Anwari, portavoce del ministero di Stato per gli affari della pace. Venerdì, 4 settembre, Suhail Shaheen, un portavoce dei talebani ha detto che il vice leader del gruppo, Mullah Baradar, e altri membri chiave della squadra negoziale dei talebani sono tornati a Doha dal viaggio in Pakistan e che sono in corso sforzi per finalizzare la data per l'inizio dei colloqui. L'avvio dei negoziati rientra nel quadro dell'accordo firmato lo scorso 29 febbraio a Doha tra Stati Uniti e talebani. (Res)