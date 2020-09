Coronavirus: Speranza, scelte governo italiano giuste anche se molto costose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito alla gestione dell’emergenza Covid-19 ed al lockdown ha affermato: "Al fondo, le scelte che abbiamo fatto sono state giuste, anche se molto costose". Intervenendo a Matera al dibattito "Diritto alla salute, bene pubblico universale", in occasione dell'ottava edizione delle Giornate del lavoro della Cgil della Basilicata, l’esponente dell’esecutivo ha proseguito: "Oggi, a sette mesi di distanza, la scelta dell'esecutivo italiano è stata un modello per la maggioranza dei governi europei: chi ha scelto l’altra strada, ha dovuto virare. Non abbiamo pensato in quel momento al Prodotto interno lordo", ha concluso Speranza, "ma a salvare la vita delle persone". (Rin)