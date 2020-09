Legittima difesa: Ostellari (Lega), vicenda Fredy Pacini rappresenta degrado giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama, segnala che "la vicenda di Fredy Pacini è vergognosa e rappresenta il degrado in cui versa la giustizia italiana. La riforma del processo penale non è più rimandabile - continua il parlamentare in una nota - e deve includere strumenti che consentano ai giudici di applicare le leggi, senza timore di opposizioni. I cittadini non possono attendere mesi per vedere riconosciuta la loro innocenza. Il silenzio di Bonafede su questa vicenda è inquietante: lo ricorderemo - sottolinea l'esponente leghista - come il ministro delle promesse mai mantenute. Tempi certi, processi veloci, giudici liberi di decidere senza pressioni esterne: di questo ha bisogno il nostro Paese".(Com)