Coronavirus: Ascani (Pd), negazionisti in piazza? Grave e inaccettabile

- Per il viceministro all'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, "quelli che manifestano negando il Covid offendono tutti coloro che non ce l’hanno fatta e le migliaia di persone che soffrono per la perdita dei propri cari. Ma anche - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - medici, infermieri e il personale che ha passato notti e giorni interi in ospedale per salvare vite. È davvero grave. Inaccettabile". Ascani si riferisce alla manifestazione odierna a Roma dei cosiddetti negazionisti. (Rin)