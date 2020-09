© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Laforgia, senatore di Liberi e uguali, afferma: "Io non penso che mettere sotto stress il Parlamento per la legge elettorale, in un momento come questo, sia la cosa migliore da fare. In ogni caso - continua il parlamentare in una nota -, l'auspicio è quello di arrivare ad una legge elettorale che rispetti la rappresentanza e rafforzi il rapporto tra eletti ed elettori". (Com)