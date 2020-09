Coronavirus: Carfagna (FI), bene che politica isoli i negazionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, "le parole pronunciate dal palco della manifestazione 'no mask' e i fischi al presidente Mattarella rappresentano un insulto alle vittime di Covid, alle loro famiglie, ai medici, agli infermieri e alle forze dell'ordine che lavorano anche in condizioni drammatiche per la salvaguardia della nostra salute. Al contrario di quanto sostenuto dagli organizzatori - continua la parlamentare in una nota -, la stragrande maggioranza degli italiani la pensa molto diversamente da loro. È un bene che tutti i partiti presenti in Parlamento abbiano isolato i manifestanti e mi auguro che questo atteggiamento prosegua con pari determinazione anche in futuro. Al contempo, è importante che tutta la politica si dimostri all'altezza della sfida della ripartenza, soprattutto le forze di governo. L'incapacità e le incertezze alle quali stiamo assistendo, a partire dalla riapertura delle scuole - conclude l'esponente di FI -, rischiano di vanificare gli sforzi degli italiani. È un azzardo che non possiamo permetterci". (Com)