Mediterraneo orientale: governo greco, nuove sanzioni da Ue a Turchia senza calo delle tensioni

- L'Unione europea potrebbe introdurre ulteriori sanzioni contro la Turchia se non diminuiranno le tensioni nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, durante un intervento all’emittente televisiva “Skai”. Secondo Petsas, se la Turchia non farà passi concreti verso la diminuzione delle tensioni, "le cose diventeranno molto difficili per (il presidente Recep Tayyip) Erdogan al (prossimo) Consiglio europeo". Alla domanda su un possibile incontro tra il primo ministro Kyriakos Mitsotakis e il presidente francese Emmanuel Macron, il portavoce ha detto che nessuna data è stata confermata in tal senso. Petsas ha sottolineato che i due paesi hanno cercato di rafforzare la cooperazione a tutti i livelli, sia nel settore della difesa che della sicurezza. (segue) (Gra)