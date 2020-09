Mediterraneo orientale: governo greco, nuove sanzioni da Ue a Turchia senza calo delle tensioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, su indicazione del presidente Emmanuel Macron e della ministra della Difesa Florence Parly, il presidente del gruppo francese, Patrick Pouyanné, ha effettuato una visita ad Atene per incontrare il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Dassault avrebbe proposto 18 Rafale, di cui 10 nuovi e 8 provenienti dalla flotta dell'aeronautica francese. Anche Lockheed Martin sarebbe in trattativa con il governo greco per la vendita di 20 F-35 per un valore di 3 miliardi di dollari. Questa settimana Mbda dovrebbe inviare una delegazione per negoziare sull'equipaggiamento dei caccia Mirage 2000 dell'aeronautica greca con dei missili compatibili anche con i Rafale. (segue) (Gra)