Legittima difesa: Salvini, prima del mio processo andrò da Fredy Pacini, la Lega sta con chi si difende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Il 3 ottobre sarò in tribunale a Catania, a testa alta, perché ho difeso il mio Paese. La settimana prossima - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota -, sarò in provincia di Arezzo da Fredy Pacini, onesto lavoratore, che dal 2018 è prigioniero della giustizia per aver sparato a un malvivente che voleva derubarlo. La Lega è dalla parte degli italiani perbene, di chi si difende e di chi vuole i porti chiusi. Purtroppo - conclude l'ex vicepremier - sappiamo anche da che parte stanno Pd, Renzi e Cinque stelle". (Com)