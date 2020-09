Iran: Rohani, durante pandemia Covid-19 paesi amici non ci hanno aiutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia Covid-19, "non soltanto gli Stati Uniti, in qualità di nemico malvagio, non hanno aiutato la nazione iraniana, ma neanche i paesi amici si sono fatti avanti per aiutare l'Iran accettando il pericolo in queste difficili condizioni, pertanto la nazione iraniana ha capito bene che deve contare su sé stessa". Lo ha detto oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, in occasione di una riunione della task force nazionale per la lotta al coronavirus. Inoltre, Rohani si è scagliato contro le sanzioni di Washington annunciate durante la pandemia. "Se gli Stati Uniti avessero mostrato umanità, avrebbero dovuto sospendere le sanzioni contro l'Iran per un anno, ma invece hanno imposto più sanzioni in questi sette mesi", ha aggiunto. (Res)