Roma: Salvini, forse Ferilli non si è accorta che la Capitale soffre e merita di meglio

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le parole dell'attrice Sabrina Ferilli che ha dichiarato "ad oggi" di non avere motivi "per non rivotare il sindaco di Roma, Virginia Raggi". "Forse la signora Ferilli - sottolinea l'ex ministro dell'Interno in una nota -, che non ha problemi di casa, che forse non prende autobus e metropolitane, che non abita vicino a un campo rom o in un quartiere della periferia, che non deve districarsi fra le buche e la sporcizia di Roma, non si è accorta che la Capitale soffre e merita di meglio". (Com)