Roma: incendio in appartamento a Torre Maura, 6 persone tratte in salvo, alcune intossicate

- Incendio in un appartamento a Torre Maura. Questo pomeriggio, intorno alle 17.30, diverse squadre dei vigili del fuoco in via dei Colombi 207. Si tratta di un appartamento al quarto piano di una palazzina. Grazie all'intervento tempestivo dei pompieri sono state salvate le 6 persone che vi abitavano. Alcune di queste sono rimaste lievemente intossicate per via del denso fumo che si è sviluppato e sono state affidate alle cure del personale paramedico. (Rer)