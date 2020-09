Scuola: Azzolina partecipa a incontro in videoconferenza dei ministri dell'Istruzione del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha partecipato oggi pomeriggio alla riunione in videoconferenza dei ministri dell'Istruzione del G20 previsto dalla presidenza di turno dell'Arabia Saudita. Lo comunica il dicastero di viale Trastevere. L'incontro è stato aperto dal ministro saudita Hamad Mohammed Al-Sheikh, hanno fatto seguito gli interventi dei ministri dell'Istruzione dei Paesi G20 e quelli dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali, l'Ocse, l'Unesco, l'Unicef e la Banca mondiale. La ministra - si legge in una nota - ha iniziato il suo intervento ricordando, con riferimento all'emergenza sanitaria, che "la cooperazione tra gli Stati membri del G20 rappresenta, oggi più che mai, un valore. Siamo infatti chiamati ad assicurare la continuità di uno dei più importanti diritti umani, il diritto all'istruzione". La ministra ha poi continuato ponendo l'attenzione sull'importanza dell' educazione digitale responsabile: "Le bambine e i bambini - ha spiegato - hanno bisogno di un sostegno esperto per poter scoprire il pieno potenziale delle tecnologie digitali, evitando i rischi nascosti". (segue) (Com)