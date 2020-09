Scuola: Azzolina partecipa a incontro in videoconferenza dei ministri dell'Istruzione del G20 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del confronto, anche il tema dell'internazionalizzazione dei sistemi educativi. Su questo fronte la ministra ha sottolineato come "l'esperienza condotta da tutti i Paesi presenti, durante il periodo della chiusura delle scuole e il passaggio alla didattica a distanza, possa condurre all'ideazione di nuovi approcci educativi". Un discorso, quello di Azzolina, ripreso, fra gli altri, anche nei loro interventi, dai ministri dell'Istruzione francese, tedesco, argentino e degli Emirati Arabi Uniti con i quali la ministra italiana ha avuto scambi di opinioni e confronti in questi mesi di emergenza sanitaria. (Com)