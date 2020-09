Tlc: Gubitosi (Tim), nessun problema da eventuali paletti governo a Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo dovesse mettere paletti su Huawei per la fornitura della rete 5G non ci sarebbero comunque problemi. Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim luigi Gubitosi, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine del suo intervento al secondo giorno dei lavori del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Noi abbiamo più fornito i- ha spiegato Gubitosi - il nostro fornitore principale è Erikson, poi Nokia e Huawei: non avremo difficoltà nel tempo a gestire la situazione". (Rem)