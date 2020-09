© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La manifestazione dei negazionisti è una ferita aperta nel cuore della Capitale: tutte le forze politiche devono prendere le distanze da chi sta scendendo in piazza per umiliare le vittime di Covid19 e le famiglie, i sacrifici degli operatori della sanità e di tutti gli italiani”. Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. (Com)