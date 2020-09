Messico: autorità elettorali negano registrazione a partito di ex presidente Calderon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali del Messico hanno negato all'organizzazione Mexico Libre (Messico libero), guidata dall'ex presidente Felipe Calderòn e dalla moglie Margarita Zavala, il permesso di trasformarsi in partito politico. La decisione, causa di una accesa polemica nel paese, è stata presa venerdì sera dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale elettorale (Ine), con sette voti contrari e quattro favorevoli. Determinante, riportano i media locali, il parere del consigliere presidente dell'Ine, Lorenzo Cordova, che ha denunciato la mancanza di trasparenza nella provenienza di una parte del finanziamento dell'organizzazione. Zavala, già aspirante a una candidatura alle elezioni presidenziali del 2018, ha annunciato in tarda serata un ricorso contro la decisione, respingendo, assieme al marito, le accuse di Cordova. Calderòn è, al pari di altri ex capi dello stato, oggetto di critiche sull'etica e la trasparenza da parte dell'attuale presidente Andres Manuel Lopez OBrador. (segue) (Mec)