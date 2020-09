Messico: autorità elettorali negano registrazione a partito di ex presidente Calderon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito, trasmesso in diretta internet, il consigliere presidente dell'Ine ha detto che l'8,18 per cento del totale dei fondi presentati ha un'origine sconosciuta, sottolineando che "il denaro di origine incerta" superiore alla soglia del 5 per cento, "dovrebbe essere causale generica per negare la registrazione". Con una serie di messaggi pubblicati sul proprio profilo twitter, Calderòn ha assicurato che la provenienza del totale dei finanziamenti, frutto delle donazioni effettuate attraverso una apposita applicazione virtuale, è "perfettamente tracciato" così come disposto dalla legge. "Se volevano negare l'iscrizione a @MexLibre, signore e signori consiglieri, almeno dovevate risparmiarvi i vostri argomenti ridicoli. Non ci fermerete", ha twittato Calderon. (segue) (Mec)