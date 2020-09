Messico: autorità elettorali negano registrazione a partito di ex presidente Calderon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calderon ha guidato il Messico dal dicembre del 2006 al novembre del 2012. Dopo quello del predecessore Vicente Fox, il suo è stato il secondo mandato di un presidente del partito conservatore Pan (Partito di azione nazionale), in rottura del pluridecennale monopolio di capi dello stato espressi dal Pri (Partito rivoluzionario istituzionale). Alla fine del 2018, in protesta tra le atre cose con le decisioni prese in occasione delle presidenziali vinte da Lopez Obradr, Calderon ha lasciato il Pan unendosi alla nascente formazione politica oggi bocciata dall'Ine. Ad agosto, il suo nome era finoto nelle prime rivelazioni fatte dall'ex dirigente della compagnia energetica Pemex, Emilio Lozoya, indagato per corruzione. L'attuale presidente aveva sollecitato la giustizia ad andare in fondo alla questione chiamando a deporre tanto Calderon quanto Enrique Pena Nieto (presidente dal 2012 al 2018). (Mec)