Commercio: M5s Roma, al lavoro per trovare misure per sostenere attività

- "La maggioranza M5s è al lavoro per trovare delle misure di sostegno alle attività produttive e ricettive". Lo si legge in un post su Facebook del Movimento 5 stelle Roma. "La prossima settimana daremo impulso a questa iniziativa proponendo alcune strade che svilupperemo con le associazioni di categoria. Siamo consapevoli della grave crisi che colpisce gli imprenditori ed i lavoratori del settore per la proroga delle misure di salute e sicurezza e siamo determinati ad aiutarli con misure concrete di rilancio". (Com)