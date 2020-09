Tlc: Gubitosi (Tim), in rete unica forte presenza stato attraverso Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sarà una presenza molto forte dello Stato attraverso Cassa depositi e prestiti e ci saranno poi altri investitori. Nonostante il nostro apporto di rete sia significativamente più grande, noi saremo in minoranza in consiglio, ma lo capiamo perché è strumentale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla rete unica al termine del suo intervento alla seconda giornata dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rem)