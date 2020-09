Cultura: Raggi, rivivere storia di Roma attraverso Viaggio nei Fori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivivere la storia di Roma tra le sue meraviglie archeologiche si può. "Si chiama ‘Viaggio nei Fori’ lo spettacolo multimediale a cui cittadini e turisti potranno assistere tutte le sere fino all’8 novembre nel centro della città". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Seduti sull’apposita tribuna realizzata in via Alessandrina, gli spettatori potranno ammirare una rappresentazione ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dalla voce di Piero Angela e dalla visione di filmati e proiezioni che ricostruiscono la storia del Foro di Augusto, così come si presentava nell’antica Roma. Lo spettacolo fruibile in 8 lingue e con tre repliche di 40 minuti- si legge ancora - si svolge nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19: ingresso contingentato (max 68 persone a replica), misurazione della temperatura, utilizzo di audioguide protette da involucro monouso e auricolari monouso, distanziamento interpersonale di un metro con segnaposti prestabiliti sulle tribune. Il progetto è stato ideato e curato da Piero Angela e Paco Lanciano con la collaborazione di Gaetano Capasso e della Direzione Scientifica della Sovrintendenza Capitolina. Viaggi nell’antica Roma è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, prodotto da Zètema Progetto Cultura. (Com)