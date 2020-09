Tlc: Gubitosi (TIM), dopo Fastweb ci aspettiamo altri operatori entrino nel capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni operatori importanti si sono dichiarati favorevoli a questo modello, nel caso di Fastweb non solo entrerà in coinvestimento ma anche nel capitale, ci aspettiamo che lo facciano anche altri". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, rispondendo ai giornalisti sul progetto della rete unica al termine del secondo giorno di lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Credo sia finito il momento delle polemiche sulla rete e iniziare a operare", ha proseguito Gubitosi, sottolinenando che occorre "accelerare nella cablatura, portare tecnologie sempre più efficaci". (Rem)