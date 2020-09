Ue: Bernini (FI), su Mes Sileri smentisce Conte, basta teatrino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, rileva che "la telenovela del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) riserva ogni giorno nuovi colpi di scena. Secondo il premier Conte, infatti - continua la parlamentare in una nota -, il ministro della Salute non gli ha mai detto che c’è bisogno di più soldi per la sanità. Ma il viceministro della Salute, Sileri, subito dopo ha invece affermato che per la sanità 'sono necessari tra 25 e 35 miliardi'. Il premier ha anche aggiunto che se serviranno altri soldi 'andrò in Parlamento' per parlare del Mes. Cosa aspetta dunque a venire? Lo aspettiamo - conclude l'esponente di FI - per mettere fine a questo teatrino". (Com)