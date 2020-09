Belluno: Tofalo (M5s), cordoglio e vicinanza a famiglia finanziere morto in montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, appresa la notizia dell'incidente sulle Tre cime di Lavaredo, fra Veneto e Trentino-Alto Adige, nel quale ha perso la vita un finanziere, in un messaggio al comandante generale della Guardia di finanza, generale di corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, scrive: "In questo triste e difficile momento di dolore esprimo il mio più profondo cordoglio e sentimenti di sincera vicinanza ai familiari dell'appuntato scelto qualifica speciale Sergio Francese, tragicamente scomparso in un'esercitazione. Rivolgo inoltre - continua l'esponente dell'esecutivo - un forte abbraccio ai colleghi, a tutte le donne e agli uomini della Guardia di finanza che onorano ogni giorno, con grande impegno e dedizione, la nostra nazione". (Com)