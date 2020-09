Roma: Campidoglio, prove fisiche per concorso Polizia locale previste da normativa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campidoglio in una nota precisa che "il Corpo della Polizia Locale è stato rafforzato con un'operazione senza precedenti che ha portato a circa 1.300 assunzioni. Allo stesso tempo è stato assicurato un notevole abbassamento dell'età media. Le prove fisiche presenti nel concorso appena bandito non rappresentano una peculiarità di Roma Capitale. Si tratta di prove previste dalla normativa nazionale". Non si tratta quindi, aggiunge il Campidoglio, "di una misura per 'dichiarare guerra alle taglie forti'. Le prove fisiche, previste appunto su scala nazionale, sono coerenti con l'evoluzione della figura e delle funzioni dell'agente di Polizia Locale, sempre più impegnato a garantire servizi di sicurezza in strada". "Voglio ringraziare tutte le persone che si stanno candidando al concorso di Roma Capitale per la Polizia locale. Dopo le 1.300 assunzioni già effettuate prosegue con forza il percorso di programmazione strategica per rinvigorire la Polizia locale, pilastro fondamentale della nostra città", aggiunge nella nota la sindaca di Roma Virginia Raggi.(Com)