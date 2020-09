Egitto: condannati a 3 anni di carcere due agenti per aver picchiato a morte un imputato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale penale provinciale del governatorato egiziano di Beheira ha condannato a 3 anni di carcere due agenti di polizia e un ispettore sanitario per aver picchiato a morte un imputato. Lo riferiscono i media egiziani. I fatti risalgono al 2012, quando l'imputato è morto dopo essere stato picchiato a sangue nella stazione di polizia. Il caso era stato archiviato, poiché le indagini non erano giunte ad alcuna conclusione. Tuttavia, in seguito al ricorso presentato dalla famiglia della vittima, il caso è stato riaperto e i responsabili sono stati condannati. (Cae)