Elezioni: Furfaro (Pd), al via campagna comunicazione partito "Dalla parte delle persone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Furfaro, responsabile Comunicazione della segreteria del Partito democratico, afferma: "Abbiamo scelto di chiamare 'Dalla parte delle persone' la campagna per le Amministrative, perché questo è il sentimento che ha guidato la segreteria Zingaretti nelle scelte compiute in questo anno e mezzo, dalle Europee passando alla formazione del governo e oggi alle elezioni Amministrative. Sono stati mesi durissimi per tanta gente - continua l'esponente del Pd in una nota -. Lavoratori in Cassa integrazione, imprenditori che hanno resistito, il personale sanitario che si è battuto senza sosta, le famiglie che si sono chiuse in casa e si sono strette a sé i propri bimbi, le donne che hanno subìto il maggior carico durante la crisi. Sono loro, le persone perbene di questo Paese, le fondamenta della prossima rinascita italiana". Per Furfaro, "per costruire una nuova Italia non abbiamo dubbi sul da farsi: ripartire dalle persone. Che non urlano, non negano il Covid, non sbraitano, non dividono. Sono le persone che con tanta fatica mandano avanti questo Paese. La campagna 'Dalla parte delle persone' si articola in sedici soggetti che rendono protagonisti coloro che spesso non lo sono: lavoratori, imprenditori, nonni, giovani in lotta per l'ambiente e contro le discriminazioni, insegnanti. L'Italia che combatte - conclude Furfaro -, in poche parole".(Com)