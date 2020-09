Ambiente: Crimi (M5s) su bonifica Caffaro, Brescia può guardare al futuro con occhi diversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, in un post su Facebook plaude all'approvazione ieri da parte del ministero dell'Ambiente del progetto operativo per la bonifica e messa in sicurezza permanente dello stabilimento Caffaro a Brescia. "Ci sono voluti 19 perché la nostra città, Brescia, potesse finalmente vedere la luce in fondo al tunnel, dopo il disastro ambientale senza precedenti causato da Caffaro. Una battaglia storica che ha coinvolto tutta la nostra comunità e che finalmente arriva ad una svolta", commenta Crimi. "Diciannove anni in cui non abbiamo mai mollato, rimanendo sempre al fianco dei cittadini e del loro sacrosanto diritto alla salute e ad un ambiente sano in cui vivere. E una volta arrivati al governo del Paese abbiamo potuto finalmente agire con determinazione e risolutezza. Oggi, grazie alla sincera passione e alla dedizione del nostro ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha saputo tener fede agli impegni assunti con il territorio, Brescia può guardare al suo futuro con occhi diversi", aggiunge il pentastellato, che conclude ringraziando per la "leale collaborazione e sinergia fra istituzioni che per la prima volta, a differenza degli anni passati, siamo riusciti a instaurare insieme al sindaco di Brescia e agli enti del territorio. Un fattore, questo, risultato decisivo per sbloccare la situazione". (Rem)