G20: Arabia Saudita ospiterà giovedì riunione virtuale su politiche del lavoro

- L'Arabia Saudita ospiterà giovedì, 10 settembre, la riunione virtuale del G20 per discutere del miglioramento delle attuali politiche del lavoro, donne ed emancipazione giovanile. I ministri dell'Occupazione e del Lavoro del G20 si riuniranno virtualmente a causa della pandemia Covid-19. Lo riferisce un comunicato stampa. Il Regno, che attualmente detiene la presidenza del G20, presiederà la riunione in cui i ministri affronteranno una serie di questioni, tra cui l'emancipazione dei giovani e delle donne. "I ministri si incontreranno per consolidare gli impegni assunti nel vertice straordinario dei leader del G20 a marzo e nella riunione dei ministri dell'Occupazione e del Lavoro ad aprile, durante le quali i membri si sono impegnati a discutere l'impatto del Covid-19 e monitorare la ripresa dei mercati del lavoro che può garantire il progresso di tutti i lavoratori e sostenendoli adeguatamente nel loro ritorno al lavoro”, si legge nel comunicato. Giovedì scorso, 3 settembre, i ministri degli Esteri dei paesi del G20 si sono incontrati per discutere della riapertura dei confini e del rafforzamento della cooperazione internazionale sulla ripresa economica dalla pandemia di coronavirus. I ministri hanno riconosciuto l'importanza di aprire le frontiere, secondo una dichiarazione del G20, nonché di promuovere procedure che "consentono all'economia di prosperare alla luce delle misure di protezione" messe in atto per contrastare la diffusione del Covid-19.(Res)