Ue: Regling (Mes), almeno altri 2 anni prima che economia torni a livelli pre-crisi

- Saranno necessari “almeno altri due anni” prima che l’economia dell’Unione europea raggiunga i livelli di prima della crisi Covid-19. Lo ha affermato il direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità, Klaus Regling nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Stiamo vivendo di gran lunga la crisi più impegnativa che abbiamo avuto da molti anni. L'entità del danno è diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto nella nostra vita. Tutte le previsioni mostrano che l'Europa registrerà quest'anno la recessione più profonda in un secolo. Ci vorranno almeno altri due anni prima che l'attività economica raggiunga i livelli pre-crisi”, ha detto Regling. “Dureranno a lungo le immagini dei blocchi, qui in Italia e altrove, e il ricordo di chi ha sofferto di più durante lo scoppio della pandemia. Ma dobbiamo trovare una via d'uscita con speranza e determinazione”, ha aggiunto. (Res)