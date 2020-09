Usa: al via visita dell'inviato per il Sahel Pham in Mauritania, Francia e Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per la regione del Sahel, J. Peter Pham, si recherà in Mauritania dal 6 al 9 settembre, in Francia dal 10 al 12 settembre e in Niger dal 12 al 16 settembre. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Durante i suoi viaggi, l'inviato speciale Pham coordinerà e dimostrerà il sostegno degli Stati Uniti alle iniziative guidate dall'Africa per combattere l'estremismo e migliorare la sicurezza e la governance nella regione, compresi gli sforzi del G5 Sahel e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) per una tempestiva e civile transizione verso l'ordine costituzionale in Mali. Inoltre, Pham sottolineerà la partnership degli Stati Uniti con la Mauritania e il Niger. I suoi incontri con funzionari governativi, società civile e altri esploreranno i modi in cui gli Stati Uniti possono lavorare con i partner per prevenire e affrontare le accuse di violazioni dei diritti umani nel Sahel, rafforzare lo spazio civico e discutere i preparativi per le imminenti elezioni in Africa occidentale. In Mauritania, l'inviato speciale Pham incontrerà i funzionari mauritani e il segretariato esecutivo del G5 Sahel. In Niger, l'inviato speciale Pham incontrerà i funzionari nigerini per discutere sia del partenariato Usa-Niger sia dei loro ruoli sia come presidenza di turno dell'Ecowas che come presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per settembre. In Francia, l'inviato speciale Pham incontrerà funzionari francesi per discutere gli eventi in Mali e le modalità per promuovere il sostegno agli sforzi regionali per affrontare i fattori di insicurezza, contenere la diffusione della violenza e stabilizzare la regione. (Res)