Ue: Regling (Mes), situazione negativa per tutti gli Stati membri

- La situazione economia è negativa per tutti gli Stati membri. Lo ha affermato il direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), Klaus Regling nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Abbiamo a che fare con uno shock simmetrico. Tuttavia, sappiamo che alcuni paesi sono stati più colpiti dalla crisi di altri e che rischia di aggravare le divergenze e di minare il funzionamento del mercato unico e della nostra unione monetaria”, ha sottolineato Regling. Il direttore generale del Mes ha poi sottolineato che il mondo è rimasto “colpito” dalla velocità di risposta delle istituzioni europee e “dal grado di solidarietà senza precedenti e dall'efficace cooperazione tra i governi nazionali e le istituzioni europee, compresa la Banca centrale europea”. “Nei miei frequenti contatti con i mercati finanziari, lo sento ancora - ha aggiunto -. Il punto di vista sull'Europa e in particolare sull'Unione economica e monetaria non è mai stato così positivo nell'ultimo decennio come lo è oggi”.(Res)