Lombardia: assessore Gallera, situazione legionella a Busto Arsizio sotto controllo (2)

- La legionella - ricorda la nota di Palazzo Lombardia - è un batterio che vive negli ambienti acquatici come impianti idrici, serbatoi e tubature, dove si moltiplica a temperature comprese tra 25-45 gradi e in presenza di stagnazione, incrostazioni e sedimenti. Pertanto, al di sotto dei 20 gradi (temperatura dell'acqua fredda dei rubinetti) la legionella non cresce e non è pericolosa. Il contagio avviene attraverso l'inalazione di minuscole gocce (aerosol) di acqua contaminata. È importante ricordare che la legionella non si trasmette da persona a persona, attraverso gli alimenti o bevendo l'acqua. La sintomatologia può essere varia: si possono avere forme asintomatiche, quadri clinici simil-influenzali fino ad arrivare a una grave forma di polmonite. La malattia ha un'incubazione che varia da 2 a 10 giorni, mediamente tra 5 e 6 giorni. È più frequente in soggetti anziani, con patologie croniche o che deprimono il sistema immunitario nonché nei fumatori. In caso di sintomi sospetti è opportuno rivolgersi quanto prima al proprio medico curante. Nei casi gravi la terapia viene effettuata in ospedale con antibiotici specifici. (segue) (com)