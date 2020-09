Lombardia: assessore Gallera, situazione legionella a Busto Arsizio sotto controllo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia dispensa infine alcuni consigli su come prevenire il contagio da legionella: mantenere sempre puliti e privi di incrostazioni i soffioni delle docce, i rompigetto dei rubinetti e i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (boiler) o procedere alla loro sostituzione se usurati; fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) per almeno 5 minuti dai rubinetti e dalle docce quando non vengono utilizzati spesso e se il soggetto soffre di malattie che deprimono il sistema immunitario; mantenere l'acqua fredda a temperatura inferiore ai 20°C e acqua calda a temperature superiori ai 50°C; lavare con acqua sterile (non usare acqua del rubinetto né acqua distillata o confezionata in bottiglie) e asciugare accuratamente gli apparecchi per aerosolterapia dopo ogni utilizzo; evitare di lasciare esposte al sole e piene di acqua le canne utilizzate per il giardinaggio, così come la raccolta di acqua piovana per il giardinaggio; in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, evitare la realizzazione di reti idriche con tubature ove l'acqua possa ristagnare facilmente. (com)