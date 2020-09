Ue: Braga (Pd), su Recovery fund da partito proposte per sfruttare occasione crescita e transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Chiara Braga, della segreteria del Partito democratico e coordinatrice del programma, "il Pd ha messo in campo un primo contributo di idee e proposte perché l'Italia colga fino in fondo la grande opportunità data dal Next generation Eu. Non un elenco infinito di progetti - continua la parlamentare in una nota -, ma sette cantieri strategici per cambiare il Paese e superare la crisi costruendo un futuro nuovo: transizione ecologica e digitale, riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, più opportunità alle nuove generazioni attraverso un grande investimento sulla conoscenza e sulle donne. L'Italia - si legge nella nota - è stata decisiva in questi mesi nel cambiare l'Europa; adesso è necessario utilizzare al meglio le risorse europee, per rafforzare il nostro sistema produttivo, per investire in tecnologia, sapere e infrastrutture strategiche, per migliorare l'efficienza della amministrazione pubblica e della giustizia". Braga prosegue: "Vogliamo e possiamo superare questa crisi cambiando in meglio il nostro Paese. Per questo mettiamo a disposizione le nostre proposte per un confronto con il governo, il Parlamento e le forze economiche e sociali, per costruire un grande Patto per la ripresa - conclude la parlamentare - che consegni alle generazioni future un'Italia più forte, più giusta e più sostenibile". (Com)